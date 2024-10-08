Karaman'ın Ermenek ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.D. idaresindeki 33 AMP 984 plakalı otomobil, Yaylapazarı köyü Zeyve Pazarı yol ayrımında, yolun karşısına geçmeye çalışan Kemal Soylu'ya (58) çarptı.
Soylu'nun yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ermenek'te Yaya Kazası: Bir Ölü - Son Dakika
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