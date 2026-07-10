Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda bazı kabirleri tahrip ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, 8 Temmuz'da Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda tahribat yapıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Emniyete verilen talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu zanlının kimliği tespit edildi.
Şüpheli M.K. dün polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Ermeni Mezarlığı'ndaki Tahribat: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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