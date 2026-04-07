Patrik Maşalyan: Bayramların Mesajı Barış, Ancak Savaşlar Gölgeliyor

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, savaşların gölgesinde kutlanan bayramlara ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail Konsolosluğu'na yönelik saldırıya değinen Maşalyan, bayramların taşıdığı anlamın bu tür gelişmelerle gölgelendiğini ifade etti. Bayramların sevinçli günler olduğunu ancak savaşın yarattığı olumsuz duyguların bu sevinci gölgelediğini söyledi. Bayramların en önemli mesajının barış olduğunu vurgulayarak, insanların kutsal yazılardaki barış mesajlarını yerine getirmesi halinde dünyanın daha güzel olacağını belirtti.

Maşalyan, teknolojinin ve bilimin gelişmesine rağmen ölüm araçlarının artmasından ve masum insanların ölmesinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Dünyada artan çatışmalara dikkat çekerek, insanlığın ortak değerlerde buluşması gerektiğini vurguladı. İletişim araçlarının hepimizin büyük bir aile olduğunu ve aynı gökkubbeyi paylaştığımızı öğrettiğini söyledi. Birimizin acısının hepimizin acısı, başarısının hepimizin başarısı olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla genişleyen savaş hakkında konuşan Maşalyan, din adamlarının temel mesajının 'sevgi' olduğunu ve her şeyin ilacının bu sevgi olarak görüldüğünü belirtti. İnsanlık tarihinin güçlünün güçsüzü ezdiği bir tarih olduğunu, bu anlayış değişmediği sürece sorunların devam edeceğini söyledi. İnsanlık için ortak bir değerler sistemi gerektiğini vurgulayarak, uygarlık kriterimizin değişmesi gerektiğini ifade etti. Haklının haklı olduğu, renk, dil, din ayrımı gözetmeden yanlışa yanlış diyebileceğimiz bir düzeye gelindiğinde farklı konuşulacağını belirtti.

Türkiye'nin bölgedeki tutumuna da değinen Maşalyan, çevrenin ateş çemberi olduğunu, savaş bölgelerinde tanıdıkların morallerinin sıfır olduğunu söyledi. Ülkenin barış ve huzur içinde olmasını büyük bir nimet olarak gördüğünü, yöneticiler için dua ettiğini ve tarafsızlık konumunun sürdürülmesini istediğini belirtti. Paskalya Bayramı'na ilişkin mesajında, bayramların toplumsal hayat için değerli olduğunu, insanlığımızı hissettiğimiz zamanlar olduğunu vurguladı. Bayramların yeni nesiller tarafından da kutlanmasını istediğini söyledi.