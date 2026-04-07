Patrik Maşalyan: Bayramların Mesajı Barış, Ancak Savaşlar Gölgeliyor - Son Dakika
Patrik Maşalyan: Bayramların Mesajı Barış, Ancak Savaşlar Gölgeliyor

07.04.2026 23:59
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, savaşların gölgesinde kutlanan bayramların anlamını ve Orta Doğu'daki çatışmaları değerlendirerek, insanlığın ortak değerler etrafında birleşmesi gerektiğini vurguladı. Maşalyan, barış, sevgi ve toplumun huzuru için dua etti.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, savaşların gölgesinde kutlanan bayramlara ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail Konsolosluğu'na yönelik saldırıya değinen Maşalyan, bayramların taşıdığı anlamın bu tür gelişmelerle gölgelendiğini ifade etti. Bayramların sevinçli günler olduğunu ancak savaşın yarattığı olumsuz duyguların bu sevinci gölgelediğini söyledi. Bayramların en önemli mesajının barış olduğunu vurgulayarak, insanların kutsal yazılardaki barış mesajlarını yerine getirmesi halinde dünyanın daha güzel olacağını belirtti.

Maşalyan, teknolojinin ve bilimin gelişmesine rağmen ölüm araçlarının artmasından ve masum insanların ölmesinden duyduğu kaygıyı dile getirdi. Dünyada artan çatışmalara dikkat çekerek, insanlığın ortak değerlerde buluşması gerektiğini vurguladı. İletişim araçlarının hepimizin büyük bir aile olduğunu ve aynı gökkubbeyi paylaştığımızı öğrettiğini söyledi. Birimizin acısının hepimizin acısı, başarısının hepimizin başarısı olduğunu ifade etti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla genişleyen savaş hakkında konuşan Maşalyan, din adamlarının temel mesajının 'sevgi' olduğunu ve her şeyin ilacının bu sevgi olarak görüldüğünü belirtti. İnsanlık tarihinin güçlünün güçsüzü ezdiği bir tarih olduğunu, bu anlayış değişmediği sürece sorunların devam edeceğini söyledi. İnsanlık için ortak bir değerler sistemi gerektiğini vurgulayarak, uygarlık kriterimizin değişmesi gerektiğini ifade etti. Haklının haklı olduğu, renk, dil, din ayrımı gözetmeden yanlışa yanlış diyebileceğimiz bir düzeye gelindiğinde farklı konuşulacağını belirtti.

Türkiye'nin bölgedeki tutumuna da değinen Maşalyan, çevrenin ateş çemberi olduğunu, savaş bölgelerinde tanıdıkların morallerinin sıfır olduğunu söyledi. Ülkenin barış ve huzur içinde olmasını büyük bir nimet olarak gördüğünü, yöneticiler için dua ettiğini ve tarafsızlık konumunun sürdürülmesini istediğini belirtti. Paskalya Bayramı'na ilişkin mesajında, bayramların toplumsal hayat için değerli olduğunu, insanlığımızı hissettiğimiz zamanlar olduğunu vurguladı. Bayramların yeni nesiller tarafından da kutlanmasını istediğini söyledi.

Son Dakika Güncel Patrik Maşalyan: Bayramların Mesajı Barış, Ancak Savaşlar Gölgeliyor - Son Dakika

Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü Jari Litmanen 55 yaşında futbola geri döndü
Emekli polis balık tutarken boğuldu Emekli polis balık tutarken boğuldu
Kuzey Kore rotayı değiştirdi İran yerine ABD’yi mi tercih etti Kuzey Kore rotayı değiştirdi! İran yerine ABD'yi mi tercih etti?
Manisa’da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı Manisa'da cinayet aydınlatıldı: Katil zanlısı yakalandı
Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı Aşk üçgeni bıçaklı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

00:16
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli’den ilk açıklama
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Mustafa Ceceli'den ilk açıklama
00:01
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
Sele kapılan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti
23:42
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
Brent petrolün varil fiyatında yüzde 3 düşüş
23:41
Basra’da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
Basra'da Kuveyt Konsolosluğu’na gece yarısı baskını: Öfkeli kalabalık bayrağı indirdi
23:40
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız
Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız
23:08
Ateşkes umutları arttı Trump ve İran’dan ilk açıklamalar geldi
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi
SON DAKİKA: Patrik Maşalyan: Bayramların Mesajı Barış, Ancak Savaşlar Gölgeliyor - Son Dakika
