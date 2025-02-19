Ermeni Patrikhanesi'ne Mülkiyet Baskısı - Son Dakika
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Ermeni Patrikhanesi'ne Mülkiyet Baskısı

Doğu Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi, İsrail'in mülklerine el koyma tehdidine dikkat çekti.

19.02.2025 17:24
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Doğu Kudüs'teki Ermeni Patrikhanesi, İsrail'in "borçlarının biriktiği" iddiasıyla kentteki mülklerine el koyma niyeti konusunda uyarıda bulundu.

Patrikhaneden yapılan açıklamada, Kudüs'teki İsrail Belediyesinin kendilerinden vergi talep ettiği "aksi durumda mülklerini açık artırmayla satışa çıkaracağını belirttiği" kaydedildi.

İsrail belediyesinin bulunduğu bölgeye göre mülklere uyguladığı "arnona" olarak tanımlanan verginin 1994'ten bu yana biriktiğini iddia ettiği ve bunu tahsil etmeye çalıştığı ifade edildi.

Kudüs Ermeni Patrikhanesinin yüzyıllardır sahip olduğu taşınmazlara el konulmasının durdurulması talebiyle dilekçe sunduğu aktarılan açıklamada, iddia edilen borcun büyük bir kısmının belediyeye fiilen kiralanan mülklerle ilgili olduğuna dikkati çekildi.

Belediye yetkilisinin "itiraz için son tarihin geçtiğini" öne sürerek kendisinin karar verdiği borcun geçerliliğinin incelenmesini de reddettiği aktarılan açıklamada, görevlinin, karar verdiği borcun tahsili için Patrikhane'nin mallarına el konulması yönünde talimat verdiğini; kararda icra makamından bu emre sanki bir yargı kararıymış gibi uymasının talep edildiğine işaret edildi.

Tüm bu adımların, Patrikhane'nin, taleplerin gereken süre içerisinde kendisine iletilmediğini ifade etmesine rağmen atıldığı vurgulanan açıklamada, dilekçenin sunulmasının ardından icra işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu, konuyla ilgili kararın 24 Şubat'ta değerlendirileceği kaydedildi.

Dilekçenin reddi halinde İsrail Belediyesinin tartışmalı borçların tahsili amacıyla Patrikhane'ye ait gayrimenkullere el koyacağını ve açık artırmaya çıkaracağı ifade edildi.

Patrikhane, dilekçenin reddedilmesi halinde sadece belediyenin belirli mülklere el koymasına izin vermekle kalmayacağı aynı zamanda mülkiyet haklarına el konulmasını ve İsrail'deki Hıristiyan kurumlarına ve topluluklarına ait varlıkların zorla tasfiyesini meşrulaştırabilecek tehlikeli bir emsal oluşturacağına dikkati çekti.

Bu durumun, mülk sahiplerine "tartışmalı sözde borçların" yol açacağından çok daha fazla zarar vereceği vurgulandı.

Ermeni Patrikhanesinin, iddia edilen "arnona" borcu nedeniyle hakkında "benzeri görülmemiş ve geri döndürülemez tedbirler alınan belki de hedef alınan" tek Hıristiyan cemaati olduğu belirtildi.

İsrail'in bu tutumu, "kutsal topraklardaki varlığını zayıflatmak amacıyla ekonomik baskıya tabi tutarak Ermeni Patrikhanesini baltalamaya yönelik açık bir girişim" şeklinde değerlendirildi.

İsrail makamları, son yıllarda Kudüs'teki tarihi kiliselerin vergi ödemesini talep eden prosedürlerini hızlandırdı.

Kaynak: AA

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