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Ermenistan, Alican Sınır Kapısı'nı yenileyerek hizmete açtı - Son Dakika
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Ermenistan, Alican Sınır Kapısı'nı yenileyerek hizmete açtı

Ermenistan, Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın (Margara Sınır Kapısı) tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu. Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkan Yardımcısı Karen Tamazyan, Margara Sınır Kapısı'nın gerekli teknik altyapıya kavuşturulduğunu ve yolcu hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm altyapıların hazır olduğunu belirtti. Bu gelişme, Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti.

Ermenistan, Alican Sınır Kapısı\'nı yenileyerek hizmete açtı
12.01.2024 - 17:37,  Güncelleme: 17:39
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Ermenistan, Türkiye sınırındaki Alican Sınır Kapısı'nın Ermenistan tarafının (Margara Sınır Kapısı) tamamen yenilenerek hizmete hazır hale getirildiğini açıkladı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Devlet Gelirler Komitesi Başkan Yardımcısı Karen Tamazyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Margara Sınır Kapısı'nın yenilenerek gerekli teknik altyapıya kavuşturulduğunu ve hizmete açılmak üzere hazır olduğunu belirtti.

Tamazyan, "Gümrükle ilgili teknik vasıtalar, pasaport kontrolü ve sınır görevlileri kapsamında yolcu hizmetlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için tüm altyapılar hazır." ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2022'de sınırın üçüncü ülke vatandaşlarına açılması kararı alındı

Türkiye ve Ermenistan normalleşme süreci özel temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, 1 Temmuz 2022'de bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, "Taraflar, Türkiye ile Ermenistan arasındaki kara sınırının iki ülkeyi ziyaret eden üçüncü ülke vatandaşlarının geçişine mümkün olan en yakın zamanda açılması üzerinde mutabakata varmışlar ve bu konudaki gerekli sürecin başlatılmasına karar vermişlerdir." ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye-Ermenistan sınırı, 1993'te Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi nedeniyle kapatılmıştı.

Bu dönemde sınır sadece, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk kez Şubat 2023'te açılmıştı.

Kaynak: AA
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