Ermenistan'da Emekli Askerlere Yeni Düzenleme

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Ermenistan Ulusal Meclisinde, emekli askerlerin bazı kritik birliklerde sözleşmeli kapsamında tekrar askeri hizmete dönmeleri halinde emekli maaşı almaya devam etmelerine imkan sağlayan yasa kabul edildi.

Ermenistan Ulusal Meclisinin resmi internet sayfasından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınır bölgeleri gibi kritik hizmetlerin yürütüldüğü ve tecrübe isteyen görevlerde istihdam edilecek emekli askerlerin, emekli maaşları kesilmeden göreve dönüşüne imkan sağlayan yasa kabul edildi.

Mecliste, muhalif milletvekillerinin de olumlu karşıladığı ve oy birliğiyle kabul edilen yasa paketiyle, "Askerlik Hizmeti ve Askerlerin Statüsüne Dair" ve "Kamu Emekli Maaşlarına Dair" adlı kanunlarda değişiklik yapıldı.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin tecrübe isteyen bazı askeri birimlerinde sözleşmeli askerlik hizmetine ilgiyi artırmak amacıyla hazırlanan yasa paketi uyarınca, Milli Savunma Bakanının talimatıyla belirlenen birliklerde sözleşmeli askerliğe dönecek olan emekli askerler, emekli maaşlarını almaya devam edebilecek.

Öte yandan, söz konusu askerler "Yarbay" rütbesinin gerektirdiği bir makamdan daha üst seviyede görev alamayacak ve bu türde personel istihdam edilecek askeri birliklerin listesi sürekli güncellenecek.

Yasanın Meclis'te görüşülmesi sırasında konuşan Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ise teklif edilen düzenlemelerin, bazı kritik askeri birliklerde orta ve alt kademelerdeki kadroların tamamlanması sürecine katkı sağlayacağını kaydetti.

Erivan yönetimi 28 Ekim'de, 2025'te devlet yatırım harcamalarının yüzde 55,8'inin savunma sektörüne yönlendirilmesinin planlandığını ve bunun da 2024'e oranla yüzde 20 artışa karşılık geldiğini açıklamıştı.

Ermenistan, 2024 bütçesinde de savunma harcamalarını 2020'ye oranla yüzde 81 oranında artırmıştı.