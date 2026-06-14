Ermenistan'da Paşinyan Seçimleri Kazandı - Son Dakika
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Ermenistan'da Paşinyan Seçimleri Kazandı

14.06.2026 20:48
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Ermenistan'da 7 Haziran seçimlerinde Paşinyan'ın partisi %49,74 oyla galip geldi.

Ermenistan'da 7 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinde Başbakan Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin galibiyeti resmen bildirildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Merkezi Seçim Komisyonu, 7 Haziran'da düzenlenen parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı.

Seçimlere, ülkedeki toplam seçmen sayısının yüzde 58,9'una tekabül eden 1 milyon 476 bin 769 kişi katıldı.

Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi, oyların yüzde 49,74'ünü alarak parlamentoda çoğunluğu ve hükümeti kurma hakkını elde etti.

Parlamentoya girmeyi başaran diğer iki parti, oyların yüzde 23,27'sini alan iş insanı Samvel Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu ve yüzde 9,9'unu alan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı oldu.

Toplam 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ermenistan'da, 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere 7 Haziran'da seçime gidilmişti.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışmıştı.

Kaynak: AA

Ermenistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan'da Paşinyan Seçimleri Kazandı - Son Dakika

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