Ermenistan'dan Ulaşım Hatlarına Tepki - Son Dakika
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Ermenistan'dan Ulaşım Hatlarına Tepki

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak olan ve Sünik bölgesinden geçmesi öngörülen ulaştırma hatlarının açılması halinde kontrol ve güvenliğin üçüncü bir ülke veya özel şirketler tarafından sağlanmasına karşı olduklarını söyledi. Mirzoyan, Azerbaycan'la yürütülen barış anlaşması görüşmelerine de değindi.

09.09.2024 18:46
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, AzerbaycanNahçıvan'a bağlayacak olan ve Sünik bölgesinden geçmesi öngörülen ulaştırma hatlarının açılması halinde kontrol ve güvenliğin üçüncü bir ülke veya özel şirketler tarafından sağlanmasına karşı olduklarını söyledi.

Bakan Mirzoyan, resmi ziyaret için Ermenistan'a gelen Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile görüşmesi sonrasında basın açıklaması yaptı.

Mirzoyan, bir basın mensubunun Azerbaycan'ı Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak yolda (Zangezur) güvenliğin sivil şirketlere devredilmesine dair sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir geçidin oluşturulması ve bunun kontrolünün herhangi bir tarafa devredilmesi konusunda herhangi bir tartışma yoktur. Biz Ermenistan için üçüncü güçlerin mevcudiyeti veya üçüncü güçler tarafından kontrolün sağlanmasının ihtimal dışı olduğunu ve bunun Ermenistan için kabul edilemez olduğunu söyledik. Bu duruşumuz değişmedi. Konu, insanlar arasındaki güven duygusunun bir miktar daha artırılması için, görüşülecek seçeneklerden birisi olarak, sadece, iki ülke tarafından da yetkilendirilmiş bir özel şirketin, yolculara veya yüklere nezaret etmesinden ibarettir. İlerİde açılacağı farz edilen ulaştırma yolu üzerinde, buradaki örnekte tren yolu boyunca, ne üçüncü devlet ne de özel şirketin konuşlandırılması bizim için hiçbir zaman kabul edilebilir olmadı, halen de öyle."

Azerbaycan'la yürütülen barış anlaşması görüşmelerine de değinen Mirzoyan, taslak metinde 16 madde bulunduğunu, 13 maddede tam, 3 maddede ise kısmi anlaşmaya varıldığını belirterek, üzerinde anlaşılan maddeleri içeren bir barış anlaşması imzalamayı teklif ettiklerini hatırlattı.

Kaynak: AA

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