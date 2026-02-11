Ermenistan Nükleer Santrali Süresi Uzatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ermenistan Nükleer Santrali Süresi Uzatılıyor

11.02.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paşinyan, Metsamor Nükleer Santrali'nin işletme süresinin 2036'ya, ardından 2046'ya kadar uzatılacağını açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Metsamor Nükleer Santrali'nin işletme süresinin 2036 yılına kadar uzatılması için çalışmaların sürdüğünü, ardından sürenin 10 yıl daha uzatılarak 2046'ya kadar devam etmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Parlamentoda konuşan Paşinyan, gündemdeki konuları değerlendirdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Metsamor Nükleer Santrali'ne dikkati çeken Paşinyan, işletme süresinin önce 2036'ya kadar uzatılmasının planlandığını, daha sonra ise 2046'ya kadar ikinci bir uzatma yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Paşinyan, bu dönem içinde hükümetin yeni bir nükleer santral inşasına ilişkin kararlar almak zorunda olduğunu belirterek, bu konuyu Rusya, ABD, Fransa, Çin ve Güney Kore ile görüştüklerini söyledi.

Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası'na (TRIPP) da değinen Paşinyan, "Önümüzdeki günlerde TRIPP anlaşma taslağına ilişkin görüş ve notlarımızı Amerikalı ortaklarımıza ileteceğiz. Ayrıca TRIPP projesinin teknik ve ekonomik incelemesi ile değerlendirilmesi de başlatılmıştır ki bu, projenin hayata geçirilmesi açısından son derece önemlidir." dedi.

Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın İcevan bölgesi ile Azerbaycan arasındaki demir yolu hattının yeniden inşasının da gündemde bulunduğunu vurgulayarak, "İcevan-Razdan hattı Vanadzor-Gümrü hattıyla birleştirilirse, Azerbaycan'dan Türkiye'ye en kısa güzergahın İcevan-Dilican-Vanadzor-Cadjur-Gümrü-Ahurik istikametinden geçeceği ortaya çıkmaktadır. Bu, kara yolu taşımacılığı açısından da en kısa güzergahtır." diye konuştu.

Ülkesinin iş insanlarına da seslenen Paşinyan, "Azerbaycan üzerinden geçen demir yolu ihracat güzergahı açıktır. Bu konuda en üst düzeyde güvencelerimiz bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ermenistan, Politika, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ermenistan Nükleer Santrali Süresi Uzatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Belediye temizlik aracı ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Kanada’da liseye silahlı saldırı En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı Kanada'da liseye silahlı saldırı! En az 10 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı
Petro’ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum Petro'ya suikast şoku: Gitmememiz gereken bir yere varıp ölümden kurtuldum
Elden ele dolaşan görüntü Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi
AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu AK Partili Tayyar: İlk kez bir hafız bakanımız oldu

21:23
Kayserispor’da Onugkha ile ipler koptu Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
Kayserispor'da Onugkha ile ipler koptu! Kadro dışı kaldı, sosyal medya hesaplarını takipten çıktı
21:14
Metin Öztürk’ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
Metin Öztürk'ten Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarını kızdıracak sözler
21:12
Hülya Avşar’ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
Hülya Avşar'ın filtresiz halini görenlerin ağzı açık kaldı
21:01
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı 200 bini kaldırılacak
Konut ilanlarında yeni döneme kısa süre kaldı! 200 bini kaldırılacak
20:45
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan’la son mesajlaşmasını paylaştı
Celil Nalçakan, Kanbolat Görkem Arslan'la son mesajlaşmasını paylaştı
20:19
AK Partili Tayyar’dan çok konuşulacak “başkanlık“ sistemi eleştirisi
AK Partili Tayyar'dan çok konuşulacak "başkanlık" sistemi eleştirisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 22:20:56. #7.11#
SON DAKİKA: Ermenistan Nükleer Santrali Süresi Uzatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.