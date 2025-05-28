Ermenistan Sınırında Kaçak Yakalandı

ERMENİSTAN SINIRINDA YAKALANDI
Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde yengeleri Hatun ve Elmas Çakmakcı'yı arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdükten sonra kaçan Mehmet Çakmakcı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışması sonucu Ermenistan sınırındaki Yüzbaşılar köyü kırsalında olduğu belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen JASAT, Mehmet Çakmakcı'yı yakalayıp, gözaltına aldı.
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