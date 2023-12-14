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Ermenistan ve Yunanistan Arasında Askeri ve Teknik İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Ermenistan ve Yunanistan Arasında Askeri ve Teknik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Atina'da görüşerek askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Ermenistan ve Yunanistan Arasında Askeri ve Teknik İşbirliği Anlaşması İmzalandı
14.12.2023 - 17:20,
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Ermenistan ve Yunanistan arasında, askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalandığı bildirildi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, X hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Dendias paylaşımında, "Yüzlerce yıllık ilişkilere, halklarımız arasında dostluk bağlarına ve tarihimizde ortak yaşanmışlıklara sahip olduğumuz bir ülkenin Savunma Bakanını, bugün Atina'da misafir ettim." ifadesini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ile Atina'da görüştüklerini kaydeden Dendias, görüşmede askeri ve teknik alanda işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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