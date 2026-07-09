Erol Çelik'in Kızı Hukuk Fakültesi Birincisi - Son Dakika
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Erol Çelik'in Kızı Hukuk Fakültesi Birincisi

09.07.2026 13:57
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AÜ Hukuk Fakültesi 2025-2026 döneminde Büşranur Çelik okul birincisi olarak mezun oldu.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi'nin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 23'üncü döneminde, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin önceki Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik'in kızı Büşranur Çelik, fakülte birincisi oldu.

AÜ Hukuk Fakültesi'nin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı 23'üncü dönem mezuniyet ve yemin töreni, Kepez Belediyesi Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Törene; Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, 1'inci İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, AÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Antalya Baro Başkanı Ali Çağdaş Bozaner, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, mezun öğrencilerin aileleri, akademisyenler katıldı.

BAŞSAVCININ KIZI BİRİNCİ OLDU

Fakülte 23'üncü döneminde 251 mezun verirken, geçen haziran ayında İzmir'e atanan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin önceki Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik'in kızı Büşranur Çelik, bu dönemin okul birincisi oldu. Büşranur Çelik'e diplomasını, babası takdim etti. Büşranur Çelik isminin yazılı olduğu pirinç plakayı, mezuniyet kütüğüne çaktı. Okul birincisi Büşranur Çelik, ikinci Murtaza Kalkan ve üçüncü Muhammet Bora protokol üyeleri tarafından ödüllendirildi.

ORTAK PAYDA; VİCDAN

Bir hekim olarak hukuk fakültesi kürsüsüne her çıktığında aynı heyecanla iki mesleği bağdaştırdığını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, mezunlara hayatı etkileyen kritik bir mesleğe adım attıklarını söyledi. Bazı mesleklerin insan hayatını kökten değiştirme gücüne sahip olduğunu belirten Arıcı, "Eğer işinizi severek, isteyerek, vicdanınızla ve çok çalışarak yaparsanız insanların hayatını değiştirebilirsiniz, kurtarabilirsiniz" dedi.

'İŞİNİZİ İYİ YAPIN'

Başarının sırrını 'işini iyi yapmak' olarak gösteren Arıcı, mezunlara işlerini iyi yapmaları konusunda tavsiyede bulundu. Bu törenin AÜ bünyesinde 2026 yılında gerçekleştirilen son mezuniyet töreni olduğunu belirten Arıcı, araştırma görevlilerinden profesörlere tüm akademik kadroya ve idari personele emekleri için teşekkür etti.

SEVGİYİ ESAS ALIN

Öğrencilerine sene başından beri her zaman sevecekleri işi yapmaları gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necla Öztürk, mezuniyet aşamasındaki dördüncü sınıf öğrencilerinin gelecek kaygılarına da değindi. Hukuk fakültesi mezunlarının önünde avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik ve akademisyenlik gibi pek çok farklı yol olduğuna dikkati çeken Dekan Öztürk, genç meslektaşlarına "Hayatta vereceğiniz iki önemli karar var; Biri iş seçimi, diğeri eş seçimi. Bu iki kararı verirken de sevgiyi esas alın. Hangisini sevecekseniz, hangi iş sizi mutlu edecekse, hangi işe sabah uyandığınızda koşarak gidecekseniz o işi yapın. Bir insan işini severek yaptığında; mutluluk da huzur da başarı da zenginlik de arkasından kendiliğinden gelir" dedi.

KEP FIRLATMA TÖRENİ

Protokol konuşmalarının ardından ödül ve belge takdimine geçildi. Dönem birincisi, ikincisi ve üçüncüsüne katılımcılar tarafından başarı belgeleri ve ödülleri takdim edildi. Belge takdiminin ardından sahneye çıkan genç hukukçulara meslek yeminleri Dekan Öztürk tarafından ettirildi. Yemin töreninin ardından kep atma töreniyle genç hukukçular mezuniyetini kutladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erol Çelik'in Kızı Hukuk Fakültesi Birincisi - Son Dakika

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