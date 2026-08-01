Erol: CHP Devleti Yönetme İddiasını Güçlü Koymalı

(ANKARA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, partisinin önümüzdeki dönemde devleti yönetme iddiasını güçlü biçimde ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Erol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki süreçte CHP kadroları, devleti yönetebilme iddiasını ortaya koymalıdır. CHP, iktidar olamadığı dönemlerde bile devletin ciddiye aldığı, önemsediği; hükümetler üzerinde her zaman yaptırım gücü ve caydırıcılığı olan bir parti olmuştur. Bugün de yapılması gereken, devletle çatışan bir siyasi söylem değil; hükümetle hizmette rekabet eden ve yarışan bir siyasi söylem geliştirmektir."