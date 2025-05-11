Erol Eğrek Davasında Tutuklama Kararı

(ANKARA)- Şişli Esentepe'de bir holding önünde dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına 2'sinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tesislerinde çalışırken işten çıkarılınca tazminatını alamadığı gerekçesiyle gittiği Şişli Esentepe'deki holding binası önünde yaklaşık 10 kişi tarafından dövüldükten sonra gittiği hastanede ölen Erol Eğrek soruşturmasında gözaltına alınan 6 kişinin savcılık ifadesi tamamlandı. Savcılık, şüphelileri 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklama istemiyle sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği 6 şüpheliden 4'ünün tutuklanmasına 2'sinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.