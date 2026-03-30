Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erol Günaydın Tiyatro Günleri Devam Ediyor

30.03.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaabat'ta düzenlenen 13. Tiyatro Günleri, sanatçılar ve gençler için önemli fırsatlar sunuyor.

Akçaabat Belediyesince düzenlenen 13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erol Günaydın Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunlar, yetişkinler ve gençler tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, tiyatro günlerinin ilçenin kültür ve sanat vizyonu açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ekim, merhum sanatçı Erol Günaydın'ın adını yaşatan bu anlamlı organizasyonla hem sanatçıları hem de hemşerilerini aynı çatı altında buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler kültür ve sanatın bir şehrin ruhunu besleyen en önemli unsurlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Akçaabat'ımızı sanatla yaşayan, sanatla büyüyen bir şehir haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tiyatro günlerinin sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda gençlerin sanata yönelmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Ekim, kültür ve sanat yatırımlarının artarak devam edeceğini vurguladı.

13. Uluslararası Erol Günaydın Tiyatro Günleri yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Etkinlik, Trabzon, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 13:05:18. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.