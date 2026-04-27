Erol Güngör'ün Vefat Yıldönümünde Zihniyetin İnşası Paneli

24 Nisan, sosyolog Prof. Dr. Erol Güngör'ün vefat yıldönümü. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği panelde, Güngör'ün Ziya Gökalp eleştirisi ve kültür-medeniyet ayrımına dair görüşleri tartışıldı. Güngör, Gökalp'in kültür-medeniyet ayrımının bilimsel olmaktan çok siyasi bir reçete olduğunu, din gibi konularda teorik çelişkiler taşıdığını ve teknoloji ile kültür arasındaki etkileşimi yeterince kavrayamadığını savunur. Ayrıca, Ortadoğu'dan koparılmaya çalışılan Türkiye'nin, Batı emperyalizminin oyununa gelmemesi gerektiğini vurgular. Panel, Güngör'ün düşüncelerini günümüze taşıyarak önemli bir pencere açtı.