Erol: Kemal Bey Aday Olabilir

(ANKARA)- CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmayacağı sorusuna, "Kongre takvimi başladığı zaman, arkadaşlarımızla değerlendirme yapacağız. Kemal Bey'in kalmasıyla ilgili eğer kamuoyunda bir beklenti varsa, bu yıpranmışlık giderilmiş, topluma yeniden umut veriyorsa, Kemal Bey de olabilir. Ama Kemal Bey'in bu yıpranmışlığı toplumda giderilmemişse, kendi içimizde bu işi en uygun yapabilecek bir arkadaşımızla ilgili görüşmeler sonucunda bir aday çıkarma ihtimalimiz olabilir mi? Bu olabilir" yanıtını verdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TV100 yayınına katılarak, kurultay çağrısı içeren bir bildiri yayınlamayı planladıklarını ancak bu planı bir süre ertelediklerini açıkladı. İstinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararı nedeniyle CHP'nin kurultay yapamayacağını söyleyen Erol, "Hukukçu arkadaşımızla da bu konuyu görüştük, tartıştık. Önümüzde hukuksal bir sorun var. Yani Yargıtay kararı kesinleşmeden olağan veya olağanüstü kurultaya gitmek mümkün değil. Şimdi yasal olarak yapılamayacak bir kurultayla ilgili talepte bulunulan parti içerisinde yeni bir tartışma yaratmak da doğru değil. Zaten bir kriz aşamasındayız. Bu krizin doğru yönetilmesi lazım. Kişisel veya anlık beklentilerle bir kurultay talebinin bu süreçte doğru olmadığını düşündük" ifadelerini kullandı.

YARGITAY KARARI BEKLENECEK

Daha önce kurultay konusunda farklı hukuki yorumlar olduğunu belirten Erol, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa hakkında Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekeleri hatırlatarak "Fezlekelerin çıkmış olması da ayrı bir önem taşıyor. Bu fezlekeler bizim toplantımızdan önce çıktı. Sonuç itibarıyla Özgür Özel de, Veli Ağbaba da bizim geçmişte birlikte siyaset yaptığımız arkadaşlarımız. Görüyoruz ki parlamentoda bu süreçte farklı konular da gelecek. Terörsüz Türkiye kanunu geliyor, önümüzdeki hafta görüşmeye başlanacak. Yani yoğun bir tempoda ve ulusal sorunların ve ilkesel sorunların tartışıldığı bir gündemde partiyi kendi iç meselelerine döndürmek istemedik. Bu süreci Yargıtay kararı çıkıncaya kadar, kesinleşinceye kadar biraz bekletmeyi, soğutmayı ve sürecin daha sakin değerlendirilmesini daha doğru gördük" dedi.

"KEMAL BEY İTİBAR SUİKASINA UĞRADI"

CHP'li 7-8 milletvekili ile sürekli bir araya geldiklerini anlatan Erol, "Kurultay yapılsın ama Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın mı diyorsunuz? Eğer aday olursa siz ve arkadaşlarınız kendi adayınızı çıkarır mısınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin kültüründe, geleneğinde parti içi kanatlar, parti içi muhalefet her zaman olmuştur. Ama parti içi muhalefet talepleri gündeme getirmek partinin bölünmesi veya seçilmiş yönetime karşı bir tepki vermek değil. Yönetim anlayışından, farklılıklardan kaynaklı farklı düşüncelerinin gündeme getirilmesi. Bu da CHP'nin kültüründe var. Yani Kemal Bey aslında CHP tarihinin bence kendine göre siyasette farklı bir vizyon çizen bir genel başkan olarak görev yaptığı, yüzde 48,5 cumhurbaşkanlığında oy aldığı, yani bunlar aslında inkar edilmeyecek başarılar bence. Tabii bir seçimin sonucu başarıya veya başarısızlığa endeks değerlendirdiğiniz zaman seçimi kazanan başarılı, kaybeden başarısız. Ama bugüne kadar belki de tarihimizde iktidara karşı muhalefet adayı olarak en yüksek oyunu alındığı bir dönemi yaşadık, yüzde 48,5 az bir oy değil. Bu süreçte de Kemal Bey'le bizim kişisel bir problemimiz asla olamaz.

Kemal Bey'le ilgili toplumda bir kaygı var. Eğer bu süreç doğru planlanır, bu kaygı giderilir, parti toparlanırsa, kimsenin Kemal Bey'le ilgili bir problemi olmaz. Yani Kemal Bey'le ilgili olan problem kişisel bir problem değil. Yani şu anda kamuoyunda Kemal Bey'e karşı belki de yeni partiye giden arkadaşlarımızın çok sistematik bir yürüttükleri bir yıpranma politikasıyla Kemal Bey toplumda resmen bir itibar suikastına uğradı. ve bu toplumda da tuttu. Ne yazık ki tuttu. İnsanlar bunu çok farklı boyutlarıyla değerlendirmiyorlar. CHP'nin başarılı olabilmesi için, kurumsal kimliğinin başarılı olabilmesi için genel başkanlar üzerine bir siyaset yapmayı ve değerlendirmeyi de doğru bulmam. Genel başkanlar gelip geçicidir, partinin kurumsal kimliği kalıcıdır.

Buradaki önemli mesele partinin kurumsal kimliğine sahip çıkması. Biz ilk günden beri hep şunu söyledik, biz ne Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekiliyiz, ne de Özgür Özen'in milletvekiliyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyiz. Tabii ki ortada bir kriz var, ortada bir kaos var, ortada bir bölünme var. Toplumda bir umutsuzluk var. Ama bunlar kavgayla tarafların birbirine karşı yaklaşımlarını daha keskin bir dille, ifadeyle, tarif ederek çözmek mümkün değil."

EROL ADAY OLACAK MI?

Erol, kurultayda CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmayacağı sorusuna, "Doğal olarak her siyasetçinin aklında partide yönetici olmak gibi bir niyeti, düşüncesi vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını üstlenmek, belki de hayatımızdaki en onurlu işlerden birisidir. Ama bu kendi isteğinizle olacak bir şey değil. Yani sonuç itibarıyla kongre takvimi başladığı zaman, biz kendi arkadaşlarımızla bir aramızda değerlendirme yapacağız. Kemal Bey'in kalmasıyla ilgili eğer kamuoyunda bir beklenti varsa, bu yıpranmışlık giderilmiş, topluma yeniden umut veriyorsa, Kemal Bey de olabilir. Ama Kemal Bey'in bu yıpranmışlığı kamuoyunda, toplumda giderilmemişse, kendi içimizde bu işi en uygun yapabilecek bir arkadaşımızla ilgili görüşmeler sonucunda bir aday çıkarma ihtimalimiz olabilir mi? Bu olabilir. Yani bu Ahmet olur, Mehmet olur. Ama bugünden bir isim tarif etmek çok doğru değil. Yani her arkadaşımızın kendine göre avantajları da var, dezavantajları da var. Bu bireysel olarak bizim değerlendireceğimiz bir konu değil, genel olarak değerlendirmesi gereken bir konu" şeklinde yanıt verdi.