CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada - Son Dakika
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CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada

CHP\'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada
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CHP'de yaşanan ayrılığın ardından yapılan ilk seçim anketinin sonuçları yayımlandı. ORC Araştırma’nın 27-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette AK Parti, yüzde 32,5'lik oy oranıyla en yakın rakibine 13,1 puan fark atarak açık ara birinci çıktı. Yeni Parti yüzde 19,4 ile ikinci sırada yer alırken, CHP ise yüzde 11,8 ile üçüncü oldu. Ankette Büyük Birlik Partisi’nin oy oranındaki yükseliş de dikkat çekti.

CHP'de yaşanan ayrılığın ardından kurulan Yeni Parti'nin olası bir seçimde alacağı oy oranı merak konusu olurken, ORC Araştırma bu konuda ilk anket çalışmasını gerçekleştirdi.

AK PARTİ AÇIK ARA FARKLA İLK SIRADA

27-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ORC'nin açıkladığı sonuçlara göre AK Parti yüzde 32,5'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

YENİ PARTİ İKİNCİ, CHP ÜÇÜNCÜ

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri CHP ile Yeni Parti arasındaki oy farkı oldu. Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti, yüzde 19,4'lük oy oranıyla ikinci sırada yer alırken CHP ise yüzde 11,8'de kaldı. ORC'nin çalışmasında CHP'nin üçüncü sırada yer aldığı görülürken, iki parti arasındaki fark 7,6 puan olarak ölçüldü.

Ankette göre; DEM Parti yüzde 8,5, MHP yüzde 8,1 ve İYİ Parti ise yüzde 5,6 oy oranına ulaşıyor.

BBP'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ankette Büyük Birlik Partisi’nin oy oranındaki yükseliş de dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı. BBP yüzde 3,4'lük oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi yüzde 3,8'e yaklaştı. BBP'nin ardından Saadet Partisi yüzde 2,2, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2 oy aldı.

ORC Araştırma tarafından yayımlanan araştırma şu şekilde;

CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada

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Son Dakika Seçim CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Makarnaya devam 2 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    anket akp il.merkezinde yapildi 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın Mehmet Akın:
    yiyorsa seçime gidilsin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada - Son Dakika
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