Erol Koyun Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Mardin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Erol Koyun'un cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Kızıltepe ilçesinde görev yapan polis memuru Erol Koyun, dün sabah saatlerinde evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi.

Ailesinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan üç çocuk babası Koyun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Erol Koyun'un cenazesi, ailesinin yaşadığı Adana'ya getirildi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Erol Koyun için Buruk Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Yanıkları ve meslektaşlarının katıldığı törende Erol Koyun'un eşi Esra Koyun'un güçlükle ayakta durduğu gözlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Erol Koyun'un naaşı, aynı mezarlıkta toprağa verildi.