Ersan Ergür Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ersan Ergür Suç Duyurusunda Bulunacak

Ersan Ergür Suç Duyurusunda Bulunacak
22.02.2026 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YEASAM Başkanı Ergür, 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' bildirisi için suç duyurusunda bulunacak.

Yeditepe Stratejik Araştırmalar Merkezi (YESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Ergür, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bildiriyi kaleme alan ve imzalayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Ergür, Sarıyer'deki YESAM Genel Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin on yıllar boyunca, kendi halkının ruh köküne savaş açmış, yabancı ithal ideolojilerin bekçiliğini yapan küçük bir azınlığın tahakkümü altında kaldığını söyledi.

Bu zihniyetin 28 Şubat sürecinde milletin inancına karşı açık tavır takındığını ve Müslümanlığı tehdit olarak algıladığını ifade eden Ergür, "168 imza ile servis edilen bildiri, bu topraklara yabancılaşmış bir zihniyetin son çırpınışıdır. Kendilerini ilerici sanan bu gerici anlayış, milletin evlatlarının kendi kültürüyle, ramazanıyla ve inancıyla buluşmasından korkmaktadır. Bu korku hak, hukuk ya da laiklik kaygısı değil, kaybedilmiş imtiyazların yasını tutma korkusudur." dedi.

Ergür, "İslam bu topluma karanlık değil ahlak, merhamet ve düzen getirmiştir. Bu ülkenin asıl karabasanı, inancı bastırarak toplumu hizaya sokmaya çalışan yasakçı zihniyettir." diye konuştu.

168 gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenin ismiyle duyurulan bildirinin halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini söyleyen Ergür, bu metni kaleme alan ve imzalayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Türkiye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ersan Ergür Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

18:00
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı
5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
17:41
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
17:16
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
16:37
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
16:25
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
16:11
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
"Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 18:13:41. #7.11#
SON DAKİKA: Ersan Ergür Suç Duyurusunda Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.