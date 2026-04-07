Ersin Akbaş'ın 60 Yıllık İsim Karmaşası ve Hukuk Mücadelesi Sonuçlandı

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Akbaş'ın doğumunda nüfusa Ergün ismiyle ve kız olarak kaydedilmesiyle başlayan hatalar zinciri, eğitim, askerlik ve çalışma hayatında devam ederek 5 farklı isimle anılmasına neden oldu. Bu durum, sosyal güvenlik primi ödemeleri, iş bulma süreçleri ve resmi kayıtlarda ciddi sorunlar yaşamasına yol açtı.

Akbaş, emekli olabilmek için isim tespiti ve iş kazası davaları açtı, ancak ilk başvurular reddedildi. Kendi araştırmaları sonucu Zonguldak'tan aldığı belgelerle, annesinin vergi mükellefi olduğunu kanıtlayarak istinaf mahkemesine itiraz etti. İstinaf mahkemesi, yeni belgeler ışığında davaların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Mahkeme, Akbaş'ın 2005 yılında geçirdiği kazanın iş kazası olduğunu tespit ederek, 21 yıllık iş kazası ve 30 yıllık isim tespiti davalarında umut verici bir adım attı. Akbaş, 'Her çaldığım kapı yüzüme kapandı' diyerek yaşadığı zorlukları ifade etti ve mezar taşına Ergün Akbaş olarak yazılmasını istediğini belirtti.