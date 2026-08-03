Ersin Yunanistan'da Kültürel Etkinliklerde - Son Dakika
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Ersin Yunanistan'da Kültürel Etkinliklerde

Ersin Yunanistan\'da Kültürel Etkinliklerde
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Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Gümülcine'de etkinliklere katıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde düzenlenen "SEÇEK Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri"ne katıldı.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ersin, "SEÇEK Yağlı Güreşleri ve Kültürel Etkinlikleri" kapsamında 1-2 Ağustos'ta Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe bölgesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Ersin, program kapsamında Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa ile bir araya geldi, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bölgenin önemli inanç merkezlerinden İskeçe'deki Hasip Baba Türbesi ile Kütüklü Baba Tekkesi'ni ziyaret eden Ersin, ziyaret programının ikinci gününde, SEÇEK Yaylası'nda düzenlenen geleneksel kültürel etkinliklere katıldı.

Burada konuşan Ersin, Batı Trakya'daki soydaşların asırlardır kimliklerini, kültürlerini ve birlik ruhunu büyük bir kararlılıkla yaşattığını belirterek, "Geçmişine sahip çıkan toplumlar, geleceğini de güçlü bir şekilde inşa eder." ifadesini kullandı.

Ziyaretleri kapsamında Batı Trakya'da yaşayan Alevi-Bektaşi toplumunun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Ersin, bölgedeki inanç merkezlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA

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