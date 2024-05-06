Ersun Yanal Eskişehir'de Futbol Altyapısı Hakkında Konuşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ersun Yanal Eskişehir'de Futbol Altyapısı Hakkında Konuşacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan söyleşide Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolda altyapı eğitimi ve antrenman felsefesi hakkında konuşacak.

06.05.2024 15:31  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda düzenlenecek "Futbolda Altyapı Eğitiminde Antrenman Felsefesi ve Yaklaşım Modelleri" konulu söyleşide Teknik Direktör Ersun Yanal konuşmacı olarak Eskişehirliler ile buluşacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, spor faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği panel, söyleşi, çalıştay gibi etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Belediye, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) iş birliğiyle "Futbolda Altyapı Eğitiminde Antrenman Felsefesi ve Yaklaşım Modelleri" konulu söyleşi ve workshop gerçekleştirilecek.

İlk olarak 9 Mayıs Perşembe saat 11.00'de bir dönem Eskişehirspor'u da çalıştıran A Milli Takımı eski Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Ersun Yanal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Klinik Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'ndaki söyleşide futbol camiasının tüm paydaşları ile bir araya gelecek.

Etkinliğin ikinci buluşmasında ise saat 14.30'da Osmangazi Spor Sahası'nda workshop düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir'de tüm spor branşlarında sorunların belirlenmesi ve çözümlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ersun Yanal, Eskişehir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ersun Yanal Eskişehir'de Futbol Altyapısı Hakkında Konuşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:32 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı! 3 ilçe 4 beldede sandıklar tekrar kurulacak
15:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artan serzenişlerin farkındayız, millete yukarıdan bakmak asla kabul edilemez
14:55 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeğenini belediye şirketine başkan olarak atadı
13:34 Gaziantep’te çimento tankeri minibüse çarptı 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı Gaziantep'te çimento tankeri minibüse çarptı! 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
15:37 Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi Konyaspor-Fenerbahçe maçına Alman VAR hakemi
14:57 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendim, ’zaman var’ dediler bekliyorum Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendim, 'zaman var' dediler bekliyorum
14:45 Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti Kızının düğününde fenalaşan kadın, hastanede hayatını kaybetti
14:30 Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı Mehmet Ali Erbil, gittiği bir lokantada Araplardan para topladı
14:23 Mardin’de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı Mardin'de okuldan atılan öğrenci tabanca ile okulun kapısına dayandı
14:05 Kahtalı Mıçe kansere yakalandı Kahtalı Mıçe kansere yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 16:35:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ersun Yanal Eskişehir'de Futbol Altyapısı Hakkında Konuşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement