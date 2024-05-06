Ersun Yanal Eskişehir'de Futbol Altyapısı Hakkında Konuşacak

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'nda düzenlenecek "Futbolda Altyapı Eğitiminde Antrenman Felsefesi ve Yaklaşım Modelleri" konulu söyleşide Teknik Direktör Ersun Yanal konuşmacı olarak Eskişehirliler ile buluşacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, spor faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği panel, söyleşi, çalıştay gibi etkinliklerle farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Belediye, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (EASKF), Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) iş birliğiyle "Futbolda Altyapı Eğitiminde Antrenman Felsefesi ve Yaklaşım Modelleri" konulu söyleşi ve workshop gerçekleştirilecek.

İlk olarak 9 Mayıs Perşembe saat 11.00'de bir dönem Eskişehirspor'u da çalıştıran A Milli Takımı eski Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Ersun Yanal Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Klinik Spor Psikoloğu Dr. Seren Akıncı, Haller Gençlik Merkezi Frigya Salonu'ndaki söyleşide futbol camiasının tüm paydaşları ile bir araya gelecek.

Etkinliğin ikinci buluşmasında ise saat 14.30'da Osmangazi Spor Sahası'nda workshop düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy, Eskişehir'de tüm spor branşlarında sorunların belirlenmesi ve çözümlerine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.