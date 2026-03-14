Ertan Danacı Muğla'da Yakalandı

(ANKARA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'na ilişkin açılan davada 876 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 8 aydır firari olan iç mimar Ertan Danacı'nın Muğla'da yakalandığını açıkladı. Danacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"6 Şubat 2023 tarihinde ilimiz merkezli meydana gelen depremde Ezgi Apartmanı'nda 35 kişinin hayatını kaybettiği, Ezgi Apartmanı'nın altında bulunan Kervan Pastanesi'nin iç mimarı olan Ertan Danacı'nın 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar hapis istemi ile yargılandığı davada 8 aydır firari durumda olduğu, Ertan Danacı isimli şahsın Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen uzun ve titiz çalışmalar neticesinde Muğla ili Ortaca ilçesinde saklandığı adreste tespit edilmiştir."

İl Emniyet Müdürlüğümüzce oluşturulan iki özel ekibin titiz çalışmaları sonucunda şahıs saklandığı Muğla ili Ortaca ilçesinde 13 Mart 2026 günü saat 17.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştır. Şüpheli şahıs ilimize getirilerek 14 Mart 2026 günü adli mercilere sevk edilmiş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Türkoğlu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir."