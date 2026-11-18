HABER: Emine DALFİDAN

(TBMM) - DEVA Partisi'nden 30 Ekim'de istifa eden ancak TBMM grubunun düşmemesi için Yeni Yol'dan ayrılmayan Ertuğrul Kaya, bugün Yeni Yol'dan da istifa ettiğine ilişkin dilekçesini Meclis Başkanlığı'na sundu. Ertuğrul Kaya, AK Parti veya başka bir partiye geçip geçmeyeceği konusunda, "İstikametimizi hemşehrilerimiz belirleyecek. Şu anda Gaziantep'teyim, seçmenlerimizle istişarelerde bulunuyoruz. 1-1,5 ay gibi bir takvimde, geniş bir istişari zeminde çalışmalarımı olgunlaştıracağım ve kararımı bu istişari görüşmelerden sonra belirleyeceğim" dedi. AK Parti ile görüşüp görüşmediği konusunda Kaya, "Ben 2001'de AK Parti'nin İl Gençlik kurucularındanım. 25 yıllık süreçte arkadaşlarla temasımız kesilmedi" ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nin ardından Yeni Yol'dan da istifa etti. Kaya, 30 Ekim'de DEVA'dan istifa ettikten sonra TBMM'deki grubun düşmemesi için Yeni Yol'dan ayrılmamıştı. Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, bugün Yeni Yol'dan da ayrıldığına ilişkin istifa dilekçesi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Kaya'nın istifasıyla bağımsız milletvekili sayısı 13 oldu.

Ertuğrul Kaya'nın istifası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle Ali Fazıl Kasap'ın ardından Edirne Milletvekili Ediz Ün de Yeni Yol'a katıldı. Böylece Yeni Yol, 20 üyesiyle TBMM'deki grubuna devam edecek.

"SEÇMENLER GAZİANTEP'E AKTİF ŞEKİLDE HİZMET ETMEMİZİ İSTİYORLAR, HİZMET BEKLİYORLAR"

Ertuğrul Kaya, istifasına ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şu anda bağımsız milletvekili olduğunu söyledi. Gaziantep'te bulunduğunu ve saha çalışmalarında seçmenleriyle görüşmelerinin devam ettiğini belirten Kaya, "Benim DEVA Partisi'nden ayrıldığım zaman yaptığım açıklama geçerli. Saha çalışmaları yapıyoruz ve istikametimizi hemşehrilerimiz belirleyecek. Seçmenlerimizle istişarelerde bulunuyoruz. 1-1,5 ay gibi bir takvimde geniş bir istişari zeminde çalışmalarımı olgunlaştıracağım ve kararımı bu istişari görüşmelerden sonra belirleyeceğim" dedi.

Bu görüşmelerde seçmenlerinin eğiliminin ne olduğunun sorulması üzerine Kaya, "Gaziantep'e aktif şekilde hizmet etmemizi, hizmet hizmet üretmemizi istiyorlar, hizmet bekliyorlar" ifadesini kullandı.

AK Parti ile görüşüp görüşmediği sorusuna Kaya, "Ben 2001'de AK Parti'nin İl Gençlik kurucularındanım. 25 yıllık süreçte arkadaşlarla temasımız kesilmedi, 25 yıldır görüşüyorum" dedi.

AK Partililerden partiye katılması konusunda telkin gelip gelmediği sorusu üzerine Ertuğrul Kaya, "Sahada, zeminde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız elbette böyle bir arzuyu taşıyorlar. Ama biz hala istişarelerimizi sürdürüyoruz. Ben doğru olduğuna inandığım şeyi yapıyorum. Geniş kesimlerle mahalle bazlı çalışmaları sürdürüyorum. Şu anda siyasette yeni oluşan tablo 'bağımsız.' Ama nasıl bir istikamet çizilmesi gerekiyor diye seçmenlerimize soruyorum onlar da kanaatlerini bildiriyorlar" ifadelerini kullandı.