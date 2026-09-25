Ertuğruloğlu, New York'ta TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e başarılar diledi - Son Dakika
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Ertuğruloğlu, New York'ta TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'e başarılar diledi

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Ertuğruloğlu, New York\'ta TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev\'e başarılar diledi
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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York'taki Türk Evi'nde TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Görüşmede Türk dünyasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vurgulandı; Ertuğruloğlu, görevi sona ermek üzere olan Ömüraliyev'e başarılar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, TDT çatısı altında Türk dünyasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusu yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açılamaya göre Ertuğruloğlu ve Ömüraliyev, New York'taki Türk Evi'nde bir araya geldi.

Ertuğruloğlu, görev süresi sona ermek üzere olan Genel Sekreter Ömüraliyev'in TDT çatısı altında Türk dünyasındaki işbirliğinin güçlenmesine ve KKTC'ye verilen hizmete ilişkin katkılarından elde edilen başarıyı dile getirerek, kendisine sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıda, KKTC'nin Türk dünyasının bir parçası olduğu belirtilirken, bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
Tahsin ErtuğruloğluDiplomasiPolitikaNew YorkKıbrısGüncelDünyaSon Dakika

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