ERÜ'de Kore Kültür Festivali'nde Hansung'dan gelen 20 kişilik ekip dans eğitimi verdi - Son Dakika
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ERÜ'de Kore Kültür Festivali'nde Hansung'dan gelen 20 kişilik ekip dans eğitimi verdi

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ERÜ\'de Kore Kültür Festivali\'nde Hansung\'dan gelen 20 kişilik ekip dans eğitimi verdi
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ERÜ ile Hansung Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Kore Kültür Festivali'nde Hansung'dan gelen 20 kişilik ekip, Edebiyat Fakültesi öğrencilerine üç gün boyunca Kore makyajı, dans ve K-Pop eğitimi verdi. Programda seminer düzenlendi, dans gösterileri sahnelendi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Hansung Üniversitesi işbirliği ile "2026 Uyumlu Birliktelikle Kore Kültür Festivali" düzenlendi.

Festival kapsamında Hansung Üniversitesinden gelen 20 kişilik ekip, ERÜ Edebiyat Fakültesi öğrencilerine üç gün boyunca Kore makyaj sanatları, geleneksel Kore danslarından yelpaze dansı ve sogo dansı ile K-Pop dansları konusunda eğitimler verdi.

Edebiyat Fakültesi Gazi Turgut Aslan Konferans Salonu'nda "2026 Uyumlu Birliktelikle Kore Kültürü" başlıklı akademik bir seminer düzenlendi.

Seminerde Türk ve Kore edebiyatlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi, dizi ve sinema aracılığıyla tanınan Kore kültürü, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Han Kang ve eserleri ile Türkiye-Kore arasındaki eğitim ve akademik işbirlikleri ele alındı.

Öte yandan Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen programda, Kore'den gelen performans sanatçıları ile ERÜ Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri geleneksel ve modern dans gösterileri sahneledi.

Kaynak: AA
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