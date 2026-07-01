ERÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ERÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

ERÜ Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi
01.07.2026 16:50
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Kayseri'de ERÜ İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde öğrenciler tebrik edildi, başarılar dilendi.

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi tarafından 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, mezun olan tüm öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Mezun olduktan sonra öğrencilerin kamu görevini yerine getireceklerini belirten Çiçek, "İletişim Fakültesi'ni tercih etmişseniz, bir sevdanız, bir derdiniz var demektir. Millete, memlekete aşıksınız demektir. Bu derdin peşinde koşarken doğru bilgilendirme, yanlışlara dur demek ama doğru kalemi bulmak gibi sorumluluğumuz var." diye konuştu.

Çiçek, mezun olan öğrencilerin ilerleyen yıllarda yorulsa da memleket sevdası nedeniyle asla pes etmemesi gerektiğini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da ERÜ'nün sadece Kayseri'de değil, dünyada kendinden söz ettiren proje ve buluşlarıyla her geçen gün insanlığa hizmet ettiğini ifade etti.

Törende, 415 öğrenci mezun oldu, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce de kızına başarı belgesini verdi.

Kaynak: AA

Kayseri, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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