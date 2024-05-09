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ERÜ öğrencileri Anadolu ezgilerini ortaokul öğrencilerine öğretiyor

ERÜ öğrencileri Anadolu ezgilerini ortaokul öğrencilerine öğretiyor

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Müziği Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK projesi kapsamında Anadolu'ya özgü ezgileri ortaokul öğrencilerine öğretiyor. Proje kapsamında üniversite öğrencileri, Yahyalı ilçesindeki bir ortaokula giderek öğrencilere bağlama ve gitar çalmayı, nota ve ritmi öğretiyor. Proje sayesinde öğrencilerin müzikal yetenekleri ve öz güvenleri gelişiyor.

09.05.2024 14:22
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Müziği Bölümü öğrencileri hazırladıkları TÜBİTAK projesi ile Anadolu'ya özgü ezgileri ortaokul öğrencilerine öğretiyor.

ERÜ öğrencilerinden Coşkun Bayram yürütücülüğünde, Oktay Şahan ve Hasan Berk Türkmen'in hazırladığı "Temel Müzik Eğitimi Uygulamalarının Dezavantajlı Öğrenci Topluluklarında Etkileri Projesi", üniversiteliler ile 2010'dan sonra doğanlar için kullanılan "Alfa Kuşağı"nı temsil eden çocukları bir araya getiriyor.

Fakültedeki derslerinin ardından yola koyulan üniversite öğrencileri, 80 kilometre mesafedeki Yahyalı ilçesinde Şehit Mustafa Aydın Yatılı Bölge Ortaokuluna geliyor.

Okuldakilere bağlama ile gitar çalmayı, nota ve ritmi öğreten üniversiteliler, hem bilgilerini öğrencilerle paylaşıyor hem çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyor.

Coşkun Bayram, AA muhabirine, TÜBİTAK projesini 3 ve 4. sınıftaki üniversite öğrencileriyle hazırladıklarını, ortaokuldaki 34 öğrenciye müzik eğitimi vermeye çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin temel ritim eğitimi, nefes egzersizleri, diksiyon, nota, gitar ve bağlama gibi aletlerle müzikal yönlerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Bayram, müziğe yatkın öğrencilerle koro oluşturduklarını da anlattı.

Yaklaşık 2 aydır öğrencilerle bir arada olduklarını dile getiren Bayram, çocukların öz güveninin geliştiğini, ritim ve müzikal yönlerinde de ileri derecede gelişme sağladıklarını aktardı.

Bayram, projenin amacıyla ilgili, "Burada amacımız öğrencilerin hem müzikal yeteneklerini ve yönlerini geliştirmek hem de öz güvenlerinin ileri gitmesini sağlamak." dedi.

"Okula gelirken çok keyifli geliyorum"

Projenin 1 yıl daha devam edeceğini, haziranda Tohumluk Vakfının da desteğiyle konser düzenleyeceklerini anlatan Bayram, şunları kaydetti:

"Tohumluk Vakfı burada müzik sınıfı kurmaya çalışıyor. Vakıf başka okulların ihtiyaçlarına da destek oluyor. Vakıfla birleşen amaçlarımızla öğrenciler daha iyi müzik eğitimine sahip olacak. Biz projemiz kapsamında böyle bir okulla çalışmak istedik. Okulda öğrencilerin müzik öğretmenleri yok. Okula gelirken çok keyifli geliyorum. Çok heyecanlanıyorum. Onlar da çok heyecanlılardı başta. Şimdi yavaş yavaş birbirimize ısındık. Şöyle hissediyorum ben, ne ara büyümüşüm de bu sıralara gelmişim. Hem duygulanıyorum hem heyecanlanıyorum."

Bayram, çocuklarla "Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın", "Hayat Sevince Güzel", "Gez Sen Anadolu'yu" gibi şarkıları koro halinde seslendirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerden 11 yaşındaki Rümeysa Kekil, koroda eğlenceli vakit geçirdiklerini anlattı.

11 yaşındaki Esma Kilis de koroda şarkı söylemekten mutlu olduğunu belirterek, Coşkun Bayram'a destekleri için teşekkür etti.

Esma Sultan Pulu da ilk defa bir koroda yer aldığı ve yeni şeyler öğrendiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Erciyes, Tübitak, Müzik, Güncel, Son Dakika

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