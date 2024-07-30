ERÜ, URAP 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri Sıralamasında 15. Sırada Yer Aldı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı 2023-2024 Türkiye Üniversiteleri sıralamasında 15. sırada yer aldı.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, ERÜ Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında 15. sırada yer alırken devlet üniversitelerinde ise 12. sıraya yerleşti.

URAP sıralamasının alt bileşenleri değerlendirildiğinde ise ERÜ, makale puanında devlet üniversiteleri arasında 9, yurt içi işbirliği puanında ise 7. sırada yer alma başarısı gösterdi.

ERÜ, ayrıca URAP alan bazlı sıralamalarda (Tarım, biyolojik bilimler, kimya mühendisliği, kimya bilimleri, mühendislik, makine mühendisliği, tıp ve sağlık bilimleri ve teknoloji) ise 8 alana girdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün başarısının URAP sıralamalarında artış gösterdiğine dikkati çekti.

Altun, üniversitenin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm akademik ve idari personele, öğrencilere, paydaşlarına teşekkür etti.