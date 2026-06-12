Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen traktörün sürücü yaralandı.
Plakası öğrenilemeyen Fahrettin Özhan'ın (58) kullandığı traktör, Çırpılı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eruh'ta Traktör Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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