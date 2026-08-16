Eryaman Stadı'ndaki Olay: Şüpheliye Ev Hapsi
Ankara'da küçük çocuğun formasının çıkarılması olayı sonrası Ş.A. ev hapsine alındı.
(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Ağustos'ta Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılması olayına ilişkin gözaltına alınan Ş.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"15 Ağustos tarihinde ilimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; gözaltına alınan şüpheli Ş.A hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümelirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."
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