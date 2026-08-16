Eryaman Stadı'ndaki Olay: Şüpheliye Ev Hapsi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eryaman Stadı'ndaki Olay: Şüpheliye Ev Hapsi

Eryaman Stadı\'ndaki Olay: Şüpheliye Ev Hapsi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da küçük çocuğun formasının çıkarılması olayı sonrası Ş.A. ev hapsine alındı.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Ağustos'ta Eryaman Stadı'nda oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe maçında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkartılması olayına ilişkin gözaltına alınan Ş.A. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"15 Ağustos tarihinde ilimiz Eryaman stadında oynanan Gençlerbirliği- Fenerbahçe Türkiye Süper Ligi müsabakasında küçük bir çocuğun üzerinden formasının çıkarttırılması şeklinde meydana gelen olayda; gözaltına alınan şüpheli Ş.A hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümelirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: ANKA

Ankara Başsavcılığı, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Ev hapsi, Ağustos, Eryaman, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eryaman Stadı'ndaki Olay: Şüpheliye Ev Hapsi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama İğrenç itiraf geldi Engelli genç kıza istismara 5 tutuklama! İğrenç itiraf geldi
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı

18:47
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
Türk futbolunun 60 yıllık köklü kulübü lig başlamadan küme düşecek
18:34
Üç büyüklerde forma giymişti Batshuayi’nin yeni adresi şaşırttı
Üç büyüklerde forma giymişti! Batshuayi'nin yeni adresi şaşırttı
18:28
Sebte’ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
Sebte'ye ikinci toplu geçiş girişimi: Fas polisi onlarca kişiyi gözaltına aldı
17:55
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
AK Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Ömer Karakaş kararının nedenini açıkladı
16:42
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı Adres şaşırttı
Süleymancıların 200 kilo külçe altını bakın nereden çıktı! Adres şaşırttı
16:14
Süleymancıların Köln’de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Süleymancıların Köln'de inşa ettiği dev tesis görüntülendi: Açılışına bakın kim katılmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 19:19:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Eryaman Stadı'ndaki Olay: Şüpheliye Ev Hapsi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.