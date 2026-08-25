Erzin'de İşçi, Üzerine Düşen Borudan Dolayı Hayatını Kaybetti
Hatay'ın Erzin ilçesinde, beton mikserinden düşen boru işçi Harun Eser'in ölümüne neden oldu.
Hatay'ın Erzin ilçesinde üzerine beton mikserindeki galvaniz borusu düşen işçi hayatını kaybetti.
Turunçlu Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yağcı olarak çalışan Harun Eser'in üzerine, beton dökümü yapan beton mikserindeki galvaniz borusu yaklaşık 30 metre yüksekten düştü.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Eser'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Eser'in cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erzin'de İşçi, Üzerine Düşen Borudan Dolayı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?