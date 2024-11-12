Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, narenciye bahçelerinde olası hırsızlık olaylarının engellenmesi için tedbir aldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narenciye bahçelerinin çevresinde devriye görevi yürütüyor.
Hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amaçlandığı çalışma, hasat bitene kadar sürecek.
Son Dakika › Güncel › Erzin'de Narenciye Bahçelerine Jandarma Tedbiri - Son Dakika
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