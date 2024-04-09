Suların çekildiği dere yağış sonrası bir anda suyla kaplandı...O anlar kamerada
HATAY - Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bölgede bulunan dereyi bir anda suyla kapladı. Akarsuyun dereyi kaplama anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay ve çevresindeki sağanak yağış ve lodos için daha önce uyarıda bulunmuştu. Uyarının ardından kentte aniden başlayan yağmurla birlikte Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde bulunan dere suyla kaplandı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Erzin'de sağanak yağış sonrası dere suyla kaplandı - Son Dakika
A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Busem Şeker, Macaristan galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Maçı çevireceğimizden emindik ve inancımızı hiç kaybetmedik' dedi. Takım, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup ikinci maçında sahasında karşılaştığı Macaristan'ı 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemik alevleniyor. Eski CHP liderinin Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiası dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül dönemini anlattığı kitabında yer verdiği ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?