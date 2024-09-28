Erzincan'da 20 Engelliye Akülü Sandalye - Son Dakika
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Erzincan'da 20 Engelliye Akülü Sandalye

Erzincan\'da 20 Engelliye Akülü Sandalye

Erzincan'da hayırseverlerin desteği ile 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

28.09.2024 15:47
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Erzincan Valiliğinin girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle 20 engelli, akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mustafa Şahin, içinde bulunduğu gönüllülük hareketiyle, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor.

Şahin öncülüğünde yaklaşık 10 yıl önce başlatılan "İyilik Ailesi" hareketi ile ülke genelinde engellilere akülü tekerlekli sandalye dağıtılmaya başlandı.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen hayırseverler, Erzincan Valiliği ve Erzincan Gönüllü Gençler Derneği'nin himayesinde 20 engelliye akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

Valilik önünde düzenlenen teslim töreninde, engelliler yeni akülü tekerlekli sandalyelerine kavuştu.

Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada devletin şefkatli elinin her zaman engellilerin yanında olacağını söyledi.

Aydoğdu, organizasyonun diğer insanlara da örnek olacağını belirterek, "Biz 'kendi nefsi için istediğini komşusu için istemeyen eksik insandır' kültüründen geliyoruz. Sizler bizim başımızın tacısınız. Devletimizin şefkatli eli her zaman sizin yanınızda olacak." dedi.

İnsanların arkalarından bıraktıkları hatıralarla anıldığını ifade eden Aydoğdu, "Ben bu organizasyona vesile olan arkadaşlarıma teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Bu inşallah bir başlangıç olacak ve bundan sonra birlikte daha güzel, daha iyi şeyleri yapmak için elimizden gelen bütün gayret ve çabayı göstereceğiz. Bu organizasyon aynı zamanda diğer insanlara bir teşvik olacak. Ben Mustafa Şahin kardeşimize teşekkür ediyorum. İyiliklerle yaşayıp, iyiliklerle haşrolmayı Cenabıallah hepimize nasip etsin." diye konuştu.

Hayırsever Mustafa Şahin engellilere destek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Bu yola çıktık ve şu andaki durağımız Erzincan. Önemli olan kardeşlerimize umut olmak onlara manevi olarak destek vermek. Bunların mutluluğu dünyaya bedel. Yolumuz uzun yükümüz ağır. Biz sadece şunu söylüyoruz, dua almak istiyorsanız hiç tanımadığınız insanların gönlüne girin." ifadelerini kullandı.

Programın ardından engellilerden birinin doğum günü olması nedeniyle pasta kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da 20 Engelliye Akülü Sandalye - Son Dakika

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