Erzincan'da 300 Öğrenciden 19 Mayıs Halayı

Erzincan'da 300 ilkokul öğrencisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı halay çekerek kutladı.
Kavakyolu Şehit Salih Ay İlkokulu öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında okullarının bahçesinde velileriyle birlikte halay çekti.
Kentin yöresel halk oyunlarını velileriyle birlikte oynayan çocuklar, keyifli vakit geçirdi.
Vali Hamza Aydoğdu, öğrencilerin halay çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından, "Yüzlerce öğrencimiz, el ele vererek birlik ve beraberliğimizin en güzel resmini çizdi." notuyla paylaştı.
