Erzincan\'da 326 kişi suçlardan aranıyordu, jandarma ekipleri tarafından yakalandılar

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Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 326 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve bağlı birlikler, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, geçen ay kentte yapılan kontrol ve denetimlerde " Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" eden ve asayiş ile kaçakçılık olaylarıyla bağlantılı 326 kişiyi yakaladı.

Haklarında adli ve idari işlem yapılan bu kişilerden, toplam 59 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 25 hükümlü, Erzincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.