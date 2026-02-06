Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan\'da 4.9 şiddetinde deprem
06.02.2026 14:26  Güncelleme: 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan\'da 4.9 şiddetinde deprem
Haber Videosu

Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde, deprem gerçeği bu kez kendini Erzincan'da hissettirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı; Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

"HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YOKTUR"

Depremle ilgili açıklamada bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadelerini kullandı.

Erzincan, Güncel, Deprem, Kemah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 14531453 14531453:
    geçmiş olsun Erzincan deprem bölgesi 66 0 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Rabbim bizleri bağışla affeyle üzerimizden afetleri def eyle sana sığınır sana guveniriz 58 1 Yanıtla
    Mehmet Ülker Mehmet Ülker:
    ne alaka 0 0
  • Osman Özen Osman Özen:
    geçmiş olsun Allah beterinden korusun 20 1 Yanıtla
  • Samet Samet:
    Dikkatler hemen Pülümür'e çevrilir. 6 4 Yanıtla
  • Mustafa Acik Mustafa Acik:
    Mehmet Ülker ne alaka derken? 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama Ara transfer döneminde 2 milyar dolarlık harcama
Yonca Evcimik’in Tarkan’la ilgili sözleri kavga çıkaracak Yonca Evcimik'in Tarkan'la ilgili sözleri kavga çıkaracak
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
15:00
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti
14:43
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
14:19
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Cezaevi görüntüleri paylaşıldı! Birkaç gün sonra konuştuğunda ortalık karışacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 16:25:25. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.