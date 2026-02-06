Erzincan\'da 4.9 şiddetinde deprem

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümünde, deprem gerçeği bu kez kendini Erzincan'da hissettirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Erzincan'ın Kemah ilçesinde saat 14.16'da 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 4,52 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı; Tunceli, Gümüşhane, Elazığ ve Bayburt'ta da hissedildi.

"HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YOKTUR"

Depremle ilgili açıklamada bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Kemah'ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabbim milletimizi, Erzincanlı hemşehrilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun Erzincan" ifadelerini kullandı.