Erzincan\'da 4 Terör Propagandacısı Gözaltında

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Erzincan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, sosyal medya hesaplarından terör örgütü DHKP/C ile TKP/ML'nin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.