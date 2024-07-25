Erzincan'da 7 Firari Hükümlü Yakalandı

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Erzincan'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kasten öldürme, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, uyuşturucu, cinsel taciz ve yaralama suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, denetimlerde haklarında 7 ay 15 gün ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aralarında cinayet şüphelisinin de bulunduğu 7 kişiyi yakaladı.

Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi