Erzincan'daki altın madeni kazasında adli soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Erzincan'daki altın madeni kazasında adli soruşturma başlatıldı

Erzincan\'daki altın madeni kazasında adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Tunç, olayın hepimizi derinden üzdüğünü belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti ve madenci kardeşlerin sağ salim kurtarılmasını diledi.

13.02.2024 17:19  Güncelleme: 17:20
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninin bulunduğu alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle adli soruşturma başlatıldığını ve 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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