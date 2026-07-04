Erzincan'da Aranan 40 Kişi Yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan denetim ve kontrollerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.
Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.
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