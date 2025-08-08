Erzincan'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde O.B. (46) ve Hakkı Y. (28) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, Hakkı Y'yi göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hakkı Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli O.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.