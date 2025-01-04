Erzincan\'da Dronla Görüntülenen Yaban Domuzu Sürüsü

Güncel

ERZİNCAN'da karla kaplı arazide ilerleyen yaban domuzu sürüsü dron kamerasıyla görüntülendi.

Erzincan'ın Çağlayan beldesi Mollaköy köyü yakınına gelen yaban domuzu sürüsü, dron kamerasıyla görüntülendi. Bölgede doğa çekimleri yapan Fatih Civan ve Emre Ekinci'nin dron kamerasına takılan 11 yaban domuzu, karla kaplı arazide bir süre ilerleyip, daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,