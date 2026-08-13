Erzincan'da Elektrik Akımına Kapılan Usta Tedavi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Elektrik Akımına Kapılan Usta Tedavi Görüyor

Erzincan\'da Elektrik Akımına Kapılan Usta Tedavi Görüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Demir ustası Recep Doğan, yüksek gerilim hattının manyetik alanına girerek düştü ve tedavi görüyor.

Erzincan'da çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattının manyetik alanına girerek akıma kapılan ve 3 metre yükseklikten düşen demir ustası, tedavi gördüğü Erzurum Şehir Hastanesinde evine döneceği günü bekliyor.

Tercan ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki demir ustası Recep Doğan, yaklaşık 15 gün önce yüksek gerilim hattı direğinin altında prefabrik ev inşaatında çalışmaya başladı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikte çalıştığı sırada yüksek gerilim hattının manyetik alanına giren Doğan, akıma kapılarak yere düştü.

Doğan'ın yere düşmesinin ardından kıyafetlerinin yandığını fark eden çırağı, alevleri söndürerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan usta, buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Vücudunun yaklaşık üçte birinde yanık oluşan Doğan, 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 15 gündür tedavi görüyor.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Doğan, evine döneceği günü bekliyor.

"Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum"

Demir ustası Recep Doğan, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırlamadığını belirterek, yüksek gerilim direğinin altında prefabrik ev yaptıklarını, demir doğramacı olarak çalıştığını söyledi.

Olay sırasında çırağıyla birlikte çalıştığını dile getiren Doğan, "Tele değmedim de yüksek gerilimin manyetik alanına girmişim. Olayın nasıl olduğunu hatırlamıyorum zaten. Yere düştükten sonra çırağım görmüş. Kıyafetlerim tutuşmuş. Elbiselerimi söndürerek 112'ye haber veriyor. Gelip beni alıyorlar. 3 metre yükseklikten aşağıya düştüm. 5 gün yoğun bakımda kaldım. Şükür orayı atlattıktan sonra servise çıkarıldım, 10 gündür de buradayım. Vücudumun üçte biri yanık." dedi.

Doğan, olayın ardından gözlerinde de sorun oluştuğunu belirterek, "Düştükten sonra sol gözüm kapalıydı, 4-5 gün açılmadı. 2 gözüm de kan doluydu. Sonrada sol gözüm açılmaya, tedavi gördükçe düzelmeye başladı. Görüşümde sıkıntı yok ama dengem yok, aklım bulanıyor." ifadesini kullandı.

Doğan, şunları kaydetti:

"Elektriğin şakası yok. Bana 'Niye dikkat etmedin?' diye sorsanız, böyle bir şeyi tahmin etmiyorduk. Teller çok yüksekteydi, akıma kapılacağımızı tahmin etmiyorduk, dikkat etsinler. Direkteki tellere 5-6 metre yakındım, doktorların dediğine göre manyetik alana girmişim. Direk kalbi patlatıyormuş, Allah'a hamd olsun ucuz atlattık. Allah devletimizden, doktorlarımızdan, çalışanlardan razı olsun. Kendi evimizde böyle hizmet bulamazdık."

Kaynak: AA

İş Kazası, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Elektrik Akımına Kapılan Usta Tedavi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
11:00
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 11:43:02. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Elektrik Akımına Kapılan Usta Tedavi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.