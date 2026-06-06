Erzincan'da Evde Yangın - Son Dakika
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Erzincan'da Evde Yangın

Erzincan\'da Evde Yangın
06.06.2026 14:49
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Erzincan'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, can kaybı yok.

ERZİNCAN'da tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev zarar gördü.

Akşemsettin Mahallesi 658'inci Sokak'taki tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Erzincan Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin çevredeki yapılara sıçramaması için çalışan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanma olmazken, evde büyük çapta zarar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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