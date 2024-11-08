Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika
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Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı

Erzincan'ın 3 ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

08.11.2024 10:46
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Erzincan'ın 3 ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Refahiye, Kemah ve Çayırlı ilçelerinde, 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 59 bin 380 dolu makaron, 98 bin 500 boş makaron, 708 paket bandrolsüz kaçak sigara, 12 elektronik sigara, 47 kilo 104 gram kıyılmış tütün, 16 kilo 390 gram paketlenmiş tütün, 93 bin 450 sigara filtresi, 107 puro, 8 paket nargile tütünü, 22 manuel sigara sarma makinesi, 3 muşta, kelebek bıçak ve kasatura ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Kaçakçılık Operasyonu: 8 Gözaltı - Son Dakika

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