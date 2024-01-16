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Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

Erzincan'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda, zorla fuhuş yaptırmak ve fuhşa aracılık etmek suçlarına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı. 3 aylık takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 kadın kurtarıldı.

Erzincan\'da kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı
16.01.2024 - 11:40,
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Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, kent merkezinde "zorla fuhuş yaptırmak" ve "fuhşa aracılık etmek" suçlarına karışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan 3 aylık fiziki ve teknik takibin ardından 30 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda, fuhşa zorlandıkları belirlenen 5 kadını kurtaran ekipler, şüpheli A.S, İ.E. ve S.O'yu gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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