Erzincan'da Kedi ve Tilki Arkadaşlığı

ERZİNCAN'da bir sokak kedisi ile tilkinin doğada birlikte dolaştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Hafta sonu doğa gezisi için Beytahtı bölgesine giden Kemal Arduç ve arkadaşları, arazide birlikte gezen bir kedi ile tilkiyi fark etti. İki hayvanı yan yana gören grup, şaşkınlıklarını gizleyemedi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Arduç, kedi ile tilkinin insanlardan kaçmadan, sakin bir şekilde birlikte dolaştığını belirtti. Görüntülerde, iki hayvanın zaman zaman birbirine yaklaşarak uyum içinde hareket ettiği görüldü.

Haber: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,